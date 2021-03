Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der Addiko Bank von 9,70 auf 11,30 Euro erhöht. Als Hintergrund der Erhöhung nennen die Analysten bessere Ergebnisse und die Aussicht auf eine Dividendenzahlung. Die Empfehlung für die Aktie wurde vom Experten Mladen Dodig aber gleichzeitig von "buy" auf "hold" zurück genommen.

Die Analysten haben auch ihre Gewinnprognosen in Reaktion auf den zuletzt vorgelegten Ausblick der Bank angepasst. Für das Ergebnis je Aktie erwarten die Erste-Analysten jetzt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 einen Verlust von 1,02 und für 2021 einen kleinen Gewinn von 0,07 Euro je Aktie. Die Prognose für 2022 liegt bei 0,98 Euro je Aktie.

Nach einem dividendenlosen Jahr 2021 erwarten die Experten 2022 wieder eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie. Aufgrund der Einschränkungen in der Dividendenpolitik wegen der herrschenden Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erwägt die Addiko Bank wie berichtet, für das Jahr 2019 eine Teildividende auszuzahlen.

Am Donnerstag hatten die Aktien der Addiko Bank an der Wiener Börse zuletzt mit plus 1,57 Prozent bei 7,10 Euro notiert.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/ste

ISIN AT000ADDIKO0 WEB https://www.addiko.com/

AFA0027 2021-03-03/12:09