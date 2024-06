ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung im Minus

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,49 Prozent leichter bei 1 826,42 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent höher bei 1 854,16 Punkten, nach 1 854,04 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 856,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 1 825,92 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 798,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der ATX Prime 1 698,83 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 590,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UBM Development (+ 2,27 Prozent auf 20,30 EUR), Addiko Bank (+ 2,04 Prozent auf 20,00 EUR), Polytec (+ 1,71 Prozent auf 3,57 EUR), Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 31,40 EUR) und FACC (+ 0,72 Prozent auf 6,97 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil voestalpine (-3,03 Prozent auf 25,60 EUR), BAWAG (-2,89 Prozent auf 58,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,44 Prozent auf 38,05 EUR), Erste Group Bank (-2,35 Prozent auf 44,07 EUR) und Wienerberger (-2,02 Prozent auf 33,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 711 448 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,18 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

