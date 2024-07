ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Mayr-Melnhof Karton-Papier statt. Der Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Anteile betrug an diesem Tag 134,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,440 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 04.07.2024 833,33 EUR wert, da der Schlussstand 112,00 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,67 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Mayr-Melnhof Karton bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at