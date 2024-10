Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 4 455,09 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,071 Prozent fester bei 4 456,27 Punkten, nach 4 453,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 478,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 449,06 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 4 551,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 507,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 3 919,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,87 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,61 Prozent auf 3,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,07 Prozent auf 24,51 GBP), RELX (+ 1,03 Prozent auf 35,45 GBP), National Grid (+ 0,97 Prozent auf 10,40 GBP) und AstraZeneca (+ 0,94 Prozent auf 116,97 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Roche (-1,74 Prozent auf 265,90 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,70 Prozent auf 485,90 EUR), UniCredit (-1,68 Prozent auf 38,85 EUR), Richemont (-1,27 Prozent auf 132,10 CHF) und BASF (-0,83 Prozent auf 47,16 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 16 417 521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 471,414 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,15 zu Buche schlagen. HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent gelockt.

