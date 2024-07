Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 befindet sich am Freitagmittag im Aufwind.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 4 548,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,159 Prozent fester bei 4 538,92 Punkten in den Handel, nach 4 531,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 538,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 553,72 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,832 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 530,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, stand der STOXX 50 bei 4 372,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 963,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,15 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 189,92 EUR), Siemens (+ 1,48 Prozent auf 179,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,20 Prozent auf 40,36 EUR), Roche (+ 1,19 Prozent auf 246,30 CHF) und GSK (+ 1,09 Prozent auf 15,27 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil HSBC (-1,56 Prozent auf 6,81 GBP), Rio Tinto (-1,03 Prozent auf 53,04 GBP), BP (-0,87 Prozent auf 4,86 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 28,82 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,02 Prozent auf 450,30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 566 841 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 572,422 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

