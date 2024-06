Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Montagshandels steigen

So performte der SDAX am Montag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent höher bei 14 479,71 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 116,087 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,277 Prozent fester bei 14 406,89 Punkten, nach 14 367,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 14 346,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 525,86 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 162,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 13 906,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Stand von 13 707,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,76 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 8,27 Prozent auf 17,28 EUR), RENK (+ 4,85 Prozent auf 25,19 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,24) Prozent auf 6,76 EUR), KSB SE (+ 2,50 Prozent auf 656,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,35 Prozent auf 82,90 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-3,98 Prozent auf 4,83 USD), SÜSS MicroTec SE (-3,28 Prozent auf 59,00 EUR), ATOSS Software (-2,56 Prozent auf 228,00 EUR), Drägerwerk (-1,38 Prozent auf 50,20 EUR) und Vitesco Technologies (-1,28 Prozent auf 61,70 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 904 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 14,825 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,74 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

