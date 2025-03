NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 anlässlich des Einstiegs von General Atlantic mit einem Kursziel von 4,95 Euro auf "Market-Perform" belassen. Damit werde die Struktur des Medienkonzerns vereinfacht und letztlich auch ein Übernahmeangebot von Media for Europe, schrieb Analystin Annick Maas in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar angesichts des lange währenden Interesses der Italiener. Der Deal verdeutliche zudem, dass General Atlantic Potenzial bei ProSieben sehe./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 07:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 07:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.