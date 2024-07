Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 1,43 Prozent aufwärts auf 3 395,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 526,440 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,007 Prozent fester bei 3 348,12 Punkten, nach 3 347,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 412,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 348,12 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 3 415,90 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 3 371,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 159,83 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,14 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 175,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 17,84 Prozent auf 22,23 EUR), Siltronic (+ 4,48 Prozent auf 77,00 EUR), Energiekontor (+ 4,24 Prozent auf 66,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,83 Prozent auf 76,00 EUR) und Nordex (+ 3,82 Prozent auf 13,03 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nagarro SE (-1,31 Prozent auf 75,60 EUR), freenet (-0,94 Prozent auf 25,20 EUR), PNE (-0,59 Prozent auf 13,56 EUR), CANCOM SE (-0,36 Prozent auf 33,16 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,31 Prozent auf 64,00 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 774 251 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,041 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at