Aufschläge in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3 407,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 515,221 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,036 Prozent leichter bei 3 396,39 Punkten, nach 3 397,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 396,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 414,05 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 326,26 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.02.2024, einen Stand von 3 386,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 230,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,50 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 16,79 Prozent auf 84,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 7,28 Prozent auf 43,30 EUR), CANCOM SE (+ 5,62 Prozent auf 31,18 EUR), Sartorius vz (+ 4,40 Prozent auf 289,20 EUR) und Nordex (+ 3,79 Prozent auf 15,07 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,11 Prozent auf 37,54 EUR), United Internet (-1,97 Prozent auf 23,90 EUR), Siltronic (-1,62 Prozent auf 72,80 EUR), SAP SE (-0,51 Prozent auf 175,78 EUR) und ATOSS Software (-0,41 Prozent auf 245,50 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 426 841 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 205,502 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 9,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

