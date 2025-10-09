Elmos Semiconductor Aktie
|TecDAX-Performance im Fokus
|
09.10.2025 12:27:18
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 3 735,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 607,605 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,089 Prozent auf 3 735,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 732,06 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 719,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 747,33 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,220 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 626,79 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 3 964,55 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 3 376,19 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 4,39 Prozent auf 19,97 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 14,33 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 55,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,84 Prozent auf 83,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,33 Prozent auf 34,24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-3,74 Prozent auf 6,58 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 109,60 EUR), Bechtle (-1,34 Prozent auf 36,88 EUR), Nemetschek SE (-1,09 Prozent auf 108,50 EUR) und Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 215,30 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 987 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,681 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Die TeamViewer-Aktie weist mit 8,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
