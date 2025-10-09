Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

TecDAX-Performance im Fokus 09.10.2025 12:27:18

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

So bewegt sich der TecDAX am Mittag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 3 735,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 607,605 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,089 Prozent auf 3 735,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 732,06 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 719,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 747,33 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,220 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 626,79 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 3 964,55 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 3 376,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 4,39 Prozent auf 19,97 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 14,33 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 55,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,84 Prozent auf 83,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,33 Prozent auf 34,24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil EVOTEC SE (-3,74 Prozent auf 6,58 EUR), HENSOLDT (-1,88 Prozent auf 109,60 EUR), Bechtle (-1,34 Prozent auf 36,88 EUR), Nemetschek SE (-1,09 Prozent auf 108,50 EUR) und Sartorius vz (-0,83 Prozent auf 215,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 987 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,681 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie weist mit 8,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

