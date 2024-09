Aufschläge in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch steigt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 18 342,27 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,757 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,420 Prozent auf 18 342,57 Punkte an der Kurstafel, nach 18 265,92 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 323,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 353,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,203 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 17 722,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 369,94 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2023, den Stand von 15 800,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,38 Prozent nach oben. Bei 18 990,78 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 17,06 Prozent auf 14,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,33 Prozent auf 25,50 EUR), Covestro (+ 2,13 Prozent auf 56,48 EUR), Deutsche Bank (+ 1,79 Prozent auf 14,55 EUR) und Continental (+ 1,67 Prozent auf 53,48 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 478,90 EUR), Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 252,60 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 249,90 EUR), Bayer (-0,47 Prozent auf 27,49 EUR) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 191,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 815 746 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,645 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

