Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus

Am Montag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 31 619,09 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 341,977 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,268 Prozent stärker bei 31 673,39 Punkten in den Montagshandel, nach 31 588,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 674,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 566,11 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der MDAX mit 33 352,83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der MDAX auf 27 655,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 357,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 2,93 Prozent auf 8,09 EUR), thyssenkrupp (+ 2,29 Prozent auf 10,49 EUR), RENK (+ 2,26 Prozent auf 43,17 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und HENSOLDT (+ 1,60 Prozent auf 65,94 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Lufthansa (-1,90 Prozent auf 9,61 EUR), LANXESS (-1,79 Prozent auf 15,90 EUR), Porsche Automobil (-1,37 Prozent auf 27,45 EUR), Aroundtown SA (-1,20 Prozent auf 2,30 EUR) und Salzgitter (-1,18 Prozent auf 43,38 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 319 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,973 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at