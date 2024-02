Aufschläge in Frankfurt: MDAX in Grün

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,25 Prozent auf 25 715,21 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 244,796 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,076 Prozent höher bei 25 670,83 Punkten, nach 25 651,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 588,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 808,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 26 057,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der MDAX mit 25 136,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 778,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,18 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,92 Prozent auf 139,70 EUR), PUMA SE (+ 3,46 Prozent auf 39,79 EUR), HelloFresh (+ 3,21 Prozent auf 12,54 EUR), Aroundtown SA (+ 2,98 Prozent auf 2,04 EUR) und RATIONAL (+ 1,99 Prozent auf 744,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Delivery Hero (-4,01 Prozent auf 15,98 EUR), thyssenkrupp (-2,08 Prozent auf 5,64 EUR), Knorr-Bremse (-1,45 Prozent auf 58,34 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,14 Prozent auf 39,88 EUR) und Ströer SE (-1,14 Prozent auf 52,10 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Delivery Hero-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 695 967 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,849 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Mit 10,08 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at