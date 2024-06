Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Plus

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,18 Prozent höher bei 15 013,89 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 122,046 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,203 Prozent höher bei 14 869,29 Punkten in den Handel, nach 14 839,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 830,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 15 016,59 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,175 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 14 837,44 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 13 999,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 520,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 5,08 Prozent auf 5,38 USD), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,33 Prozent auf 1,25 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,26 Prozent auf 7,29 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,21 Prozent auf 8,05 EUR) und Grand City Properties (+ 3,14 Prozent auf 10,83 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen BayWa (-2,52 Prozent auf 21,25 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,39 Prozent auf 10,22 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,30 Prozent auf 16,96 EUR), 1&1 (-1,64 Prozent auf 16,82 EUR) und Vitesco Technologies (-1,06 Prozent auf 65,55 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 140 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at