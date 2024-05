Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Für den SDAX geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent auf 14 489,03 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 116,745 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,178 Prozent höher bei 14 393,74 Punkten, nach 14 368,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 368,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 530,94 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.04.2024, den Wert von 14 284,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, mit 13 707,69 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 669,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 6,06 Prozent auf 4,90 USD), Vossloh (+ 4,38 Prozent auf 47,70 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,33 Prozent auf 38,58 EUR), Varta (+ 4,24 Prozent auf 10,08 EUR) und KWS SAAT SE (+ 4,15 Prozent auf 55,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Salzgitter (-2,08 Prozent auf 24,46 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,96 Prozent auf 45,10 EUR), KSB SE (-1,28 Prozent auf 616,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,99 Prozent auf 18,00 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-0,83 Prozent auf 7,19 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 259 457 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,675 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at