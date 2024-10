Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX mittags

Am Freitag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,22 Prozent im Plus bei 19 485,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,840 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,121 Prozent schwächer bei 19 419,52 Punkten, nach 19 443,00 Punkten am Vortag.

Bei 19 388,91 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 514,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,630 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 918,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, notierte der DAX bei 18 298,72 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2023, den Stand von 14 892,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 16,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 19 674,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,79 Prozent auf 38,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,37 Prozent auf 99,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,14 Prozent auf 37,79 EUR), Porsche (+ 1,47 Prozent auf 70,18 EUR) und SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 221,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Continental (-2,22 Prozent auf 58,14 EUR), Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 493,90 EUR), QIAGEN (-1,23 Prozent auf 38,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 57,68 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,95 Prozent auf 470,00 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 780 434 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 251,402 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,97 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at