Aufschläge in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 7 342,43 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,348 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 321,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 321,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 385,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 304,89 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,702 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 608,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 666,27 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.11.2022, den Wert von 7 186,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,80 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 3,60 Prozent auf 71,32 GBP), Airtel Africa (+ 3,44 Prozent auf 1,17 GBP), Marks Spencer (+ 3,32 Prozent auf 2,24 GBP), Melrose Industries (+ 3,32 Prozent auf 4,83 GBP) und Centrica (+ 3,18 Prozent auf 1,62 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Standard Chartered (-2,92 Prozent auf 6,12 GBP), Antofagasta (-2,38 Prozent auf 13,13 GBP), GSK (-2,36 Prozent auf 14,23 GBP), Endeavour Mining (-2,12 Prozent auf 16,64 GBP) und Fresnillo (-1,77 Prozent auf 5,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 58 474 075 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,161 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at