Aufschläge in London: FTSE 100 steigt am Freitagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,10 Prozent stärker bei 7 492,13 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,326 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 410,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 410,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 410,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 505,02 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 675,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 310,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 346,54 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,820 Prozent abwärts. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 4,03 Prozent auf 6,56 GBP), NatWest Group (+ 3,46 Prozent auf 2,08 GBP), Prudential (+ 3,36 Prozent auf 9,48 GBP), Land Securities Group (+ 2,87 Prozent auf 6,59 GBP) und Anglo American (+ 2,73 Prozent auf 22,36 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Marks Spencer (-1,21 Prozent auf 2,52 GBP), Unilever (-0,73 Prozent auf 38,08 GBP), BAE Systems (-0,71 Prozent auf 10,55 GBP), Ocado Group (-0,50 Prozent auf 5,57 GBP) und StJamess Place (-0,47 Prozent auf 6,84 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 672 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197,650 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at