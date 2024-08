Aufschläge in London: FTSE 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Letztendlich ging es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,52 Prozent aufwärts auf 8 210,25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 168,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 168,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 223,48 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 8 433,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 524,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,33 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BT Group (+ 8,43 Prozent auf 1,42 GBP), Entain (+ 3,98 Prozent auf 5,80 GBP), Centrica (+ 3,29 Prozent auf 1,27 GBP), BAE Systems (+ 2,04 Prozent auf 13,04 GBP) und Antofagasta (+ 1,79 Prozent auf 18,80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-4,07 Prozent auf 1,20 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,22 Prozent auf 4,45 GBP), Burberry (-2,02 Prozent auf 6,71 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,77 Prozent auf 20,02 GBP) und Whitbread (-1,44 Prozent auf 28,14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BT Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 845 522 969 Aktien gehandelt. Mit 230,115 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

