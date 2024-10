Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start im Plus

Der FTSE 100 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 8 266,98 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,538 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 243,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 243,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 269,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 242,51 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,165 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, lag der FTSE 100 bei 8 205,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 193,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 628,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell GSK (+ 5,76 Prozent auf 15,42 GBP), Informa (+ 2,13 Prozent auf 8,33 GBP), Segro (+ 1,51 Prozent auf 8,49 GBP), Centrica (+ 1,33 Prozent auf 1,22 GBP) und Barclays (+ 1,13 Prozent auf 2,33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Taylor Wimpey (-2,96 Prozent auf 1,55 GBP), WPP 2012 (-2,01 Prozent auf 7,62 GBP), Anglo American (-1,34 Prozent auf 22,79 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,00 Prozent auf 69,20 GBP) und Kingfisher (-0,98 Prozent auf 3,13 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 917 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216,403 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,34 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at