Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Abend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der Dow Jones den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 39 753,75 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14,311 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 39 272,45 Punkte an der Kurstafel, nach 39 721,36 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 875,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 623,12 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,918 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 11.06.2024, bei 38 747,42 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.04.2024, einen Stand von 38 459,08 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 11.07.2023, einen Stand von 34 261,42 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,41 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 2,79 Prozent auf 353,79 USD), McDonalds (+ 1,72 Prozent auf 254,80 USD), 3M (+ 1,53 Prozent auf 103,23 USD), Dow (+ 1,35 Prozent auf 52,41 USD) und Merck (+ 1,31 Prozent auf 128,97 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Intel (-3,93 Prozent auf 33,50 USD), Microsoft (-2,48 Prozent auf 454,70 USD), Amazon (-2,37 Prozent auf 195,05 USD), Apple (-2,32 Prozent auf 227,57 USD) und Walmart (-0,87 Prozent auf 69,80 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 23 549 029 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,237 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

