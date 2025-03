Verluste in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,54 Prozent tiefer bei 42 359,56 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,148 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,113 Prozent auf 42 635,54 Punkte an der Kurstafel, nach 42 587,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 821,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 42 334,24 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,425 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2025, den Wert von 43 433,12 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.12.2024, den Wert von 43 325,80 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.03.2024, bei 39 282,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,077 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 2,15 Prozent auf 166,35 USD), Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 70,09 USD), McDonalds (+ 1,64 Prozent auf 311,96 USD), Verizon (+ 1,41 Prozent auf 44,11 USD) und Chevron (+ 1,12 Prozent auf 167,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-6,44 Prozent auf 112,92 USD), Salesforce (-3,03 Prozent auf 279,87 USD), Amazon (-2,65 Prozent auf 200,25 USD), Boeing (-2,59 Prozent auf 177,87 USD) und Goldman Sachs (-2,22 Prozent auf 572,96 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 36 855 239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,073 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,30 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at