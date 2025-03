Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt letztendlich zurück

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,31 Prozent leichter bei 42 454,79 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 17,148 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,113 Prozent stärker bei 42 635,54 Punkten, nach 42 587,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 326,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 821,83 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,651 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2025, wurde der Dow Jones auf 43 433,12 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 26.12.2024, einen Wert von 43 325,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 282,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,147 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2,29 Prozent auf 166,58 USD), McDonalds (+ 2,17 Prozent auf 313,58 USD), Coca-Cola (+ 1,76 Prozent auf 70,02 USD), Verizon (+ 1,59 Prozent auf 44,18 USD) und Cisco (+ 1,33 Prozent auf 61,80 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5,74 Prozent auf 113,76 USD), Salesforce (-2,64 Prozent auf 280,99 USD), Amazon (-2,23 Prozent auf 201,13 USD), Boeing (-2,21 Prozent auf 178,55 USD) und Goldman Sachs (-2,05 Prozent auf 573,92 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 62 455 547 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,073 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 9,31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at