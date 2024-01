Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Dienstag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0,43 Prozent auf 15 425,94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,203 Prozent fester bei 15 391,41 Punkten, nach 15 360,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 432,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 337,23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 992,97 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.10.2023, den Wert von 13 018,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11 364,41 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,47 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 15 438,85 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Escalon Medical (+ 11,11 Prozent auf 0,20 USD), Century Aluminum (+ 10,38 Prozent auf 11,27 USD), Baiducom (+ 7,49 Prozent auf 107,19 USD), Ballard Power (+ 6,58 Prozent auf 3,40 USD) und Evercel (+ 6,32 Prozent auf 1,01 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF), Cutera (-8,06 Prozent auf 2,51 USD), Trinity Biotech (-7,95 Prozent auf 0,41 USD), Forward Air (-6,30 Prozent auf 49,66 USD) und Sify (-6,25 Prozent auf 1,50 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 11 220 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,716 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at