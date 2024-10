Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels steigen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 18 009,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 18 130,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 918,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18 140,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 007,64 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,333 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 084,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, bei 18 188,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 236,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21,97 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 19,09 Prozent auf 7,61 USD), Cumulus Media A (+ 13,39 Prozent auf 1,44 USD), AXT (+ 6,58 Prozent auf 2,59 USD), Landec (+ 6,48 Prozent auf 5,01 USD) und Amkor Technology (+ 6,46 Prozent auf 30,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Century Casinos (-2,43 Prozent auf 2,41 USD), AngioDynamics (-2,20 Prozent auf 6,23 USD), Expeditors International of Washington (-1,99 Prozent auf 120,13 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (-1,69 Prozent auf 23,89 USD) und World Acceptance (-1,68 Prozent auf 110,80 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 179 622 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,126 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

