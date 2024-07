Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,64 Prozent stärker bei 40 589,34 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,829 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,267 Prozent auf 39 828,63 Punkte an der Kurstafel, nach 39 935,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40 753,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 140,86 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,433 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 127,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der Dow Jones 38 239,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 35 520,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,62 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 22,99 Prozent auf 127,16 USD), Salesforce (+ 2,41 Prozent auf 262,71 USD), American Express (+ 2,38 Prozent auf 245,89 USD), Visa (+ 2,25 Prozent auf 259,46 USD) und Travelers (+ 2,21 Prozent auf 213,85 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-0,47 Prozent auf 125,26 USD), Walmart (-0,34 Prozent auf 69,78 USD), IBM (-0,12 Prozent auf 191,75 USD), Dow (+ 0,02 Prozent auf 52,86 USD) und Honeywell (+ 0,14 Prozent auf 202,74 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 561 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,088 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at