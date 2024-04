Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag freundlich

Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag.

Um 20:01 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,47 Prozent auf 18 207,56 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,372 Prozent tiefer bei 18 054,44 Punkten, nach 18 121,78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 18 045,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 238,67 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,401 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 18 302,91 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, bei 16 368,49 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.04.2023, einen Stand von 13 148,35 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,06 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Fortinet (+ 4,05 Prozent auf 71,64 USD), Micron Technology (+ 3,76 Prozent auf 127,37 USD), Enphase Energy (+ 2,62) Prozent auf 116,53 USD), Broadcom (+ 2,41 Prozent auf 1 371,06 USD) und Constellation Energy (+ 2,35 Prozent auf 192,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-7,33 Prozent auf 40,72 USD), Moderna (-3,82 Prozent auf 99,65 USD), JDcom (-2,10 Prozent auf 27,23 USD), Sirius XM (-2,03 Prozent auf 3,62 USD) und Ross Stores (-1,45 Prozent auf 141,60 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 578 471 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,929 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,93 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at