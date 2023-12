Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Mittwochshandels zu

Beim NASDAQ 100 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 16 391,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,232 Prozent stärker bei 16 392,18 Punkten, nach 16 354,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 437,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 380,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,00 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 482,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 348,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der NASDAQ 100 mit 11 834,21 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 50,90 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 437,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 7,13 Prozent auf 383,24 USD), Broadcom (+ 1,70 Prozent auf 1 090,56 USD), Marvell Technology (+ 1,58 Prozent auf 55,12 USD), AstraZeneca (+ 1,56 Prozent auf 64,98 USD) und Atlassian A (+ 1,24 Prozent auf 204,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Moderna (-5,24 Prozent auf 73,95 USD), Enphase Energy (-2,43 Prozent auf 97,39 USD), Adobe (-1,24 Prozent auf 625,83 USD), Zoom Video Communications (-1,22 Prozent auf 70,41 USD) und Lululemon Athletica (-1,14 Prozent auf 497,93 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 2 317 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,785 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at