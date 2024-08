Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent auf 16 747,73 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,141 Prozent schwächer bei 16 636,52 Punkten, nach 16 660,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 789,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 574,57 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 6,59 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 429,29 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.05.2024, den Stand von 16 346,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 722,02 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,42 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Computer Programs and Systems (+ 23,27 Prozent auf 12,45 USD), VOXX International A (+ 17,15 Prozent auf 2,80 USD), Innodata (+ 15,42 Prozent auf 18,90 USD), Sangamo Therapeutics (+ 12,45 Prozent auf 1,03 USD) und Akamai (+ 11,49 Prozent auf 102,09 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-26,55 Prozent auf 0,82 USD), inTest (-11,75 Prozent auf 6,76 USD), Nice Systems (-7,98 Prozent auf 157,36 USD), 3D Systems (-7,93 Prozent auf 2,50 USD) und OraSure Technologies (-7,73 Prozent auf 4,24 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 585 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,920 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at