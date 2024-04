Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagmorgen.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 16 309,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,460 Prozent höher bei 16 328,76 Punkten in den Handel, nach 16 253,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 298,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 348,18 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 16 085,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 857,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 12 087,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,45 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ebix (+ 14,53 Prozent auf 0,93 USD), BlackBerry (+ 8,85 Prozent auf 3,14 USD), AngioDynamics (+ 6,81 Prozent auf 7,06 USD), AXT (+ 6,16 Prozent auf 3,79 USD) und Ballard Power (+ 6,09 Prozent auf 4,53 CAD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Arundel (-11,76 Prozent auf 0,15 CHF), Harmonic (-11,42 Prozent auf 11,64 USD), Enzon Pharmaceuticals (-10,54 Prozent auf 0,07 USD), Neogen (-8,90 Prozent auf 13,10 USD) und MicroStrategy (-4,57 Prozent auf 1 443,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Anglo American-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 285 984 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,913 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Big 5 Sporting Goods lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,66 Prozent.

