Aufschläge in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Montag sprang der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 1,03 Prozent auf 7 706,89 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,376 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 7 633,99 Punkte an der Kurstafel, nach 7 628,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 629,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 725,28 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 094,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 8 151,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 7 163,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,34 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im CAC 40 zählen aktuell Sanofi (+ 3,69 Prozent auf 90,64 EUR), BNP Paribas (+ 3,07 Prozent auf 61,22 EUR), Société Générale (Societe Generale) (+ 1,95 Prozent auf 22,61 EUR), Crédit Agricole (+ 1,69 Prozent auf 13,26 EUR) und VINCI (+ 1,62 Prozent auf 102,80 EUR). Unter Druck stehen im CAC 40 hingegen Veolia Environnement (-0,76 Prozent auf 28,69 EUR), Saint-Gobain (-0,66 Prozent auf 73,40 EUR), STMicroelectronics (-0,53 Prozent auf 37,83 EUR), Orange (-0,13 Prozent auf 9,57 EUR) und EssilorLuxottica (-0,11 Prozent auf 209,27 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Orange-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 6 087 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 356,933 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,78 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at