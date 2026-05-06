Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
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06.05.2026 12:26:53
Aufschläge in Paris: Gewinne im CAC 40
Am Mittwoch legt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 2,42 Prozent auf 8 257,38 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,331 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,901 Prozent auf 8 134,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 062,31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 131,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 280,71 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7 962,39 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 696,92 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,759 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 311 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 220,034 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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