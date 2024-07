Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der ATX zeigte sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Der ATX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3 671,77 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,665 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,032 Prozent auf 3 668,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 669,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 636,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 680,11 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,039 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 3 597,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, betrug der ATX-Kurs 3 548,29 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der ATX einen Stand von 3 215,83 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,57 Prozent auf 19,16 EUR), Wienerberger (+ 2,81 Prozent auf 32,92 EUR), OMV (+ 0,73 Prozent auf 38,86 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,38 Prozent auf 47,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen DO (-2,04 Prozent auf 153,60 EUR), Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 29,30 EUR), Andritz (-1,75 Prozent auf 56,25 EUR), Lenzing (-1,70 Prozent auf 31,75 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 105,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 484 937 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,560 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at