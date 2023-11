Aufschläge in Wien: Das macht der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,17 Prozent fester bei 1 594,50 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,033 Prozent auf 1 576,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 576,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 600,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 576,29 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4,96 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 562,20 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Stand von 1 617,39 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Wert von 1 485,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 0,682 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Andritz (+ 5,47 Prozent auf 47,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,90 Prozent auf 14,78 EUR), BAWAG (+ 2,83) Prozent auf 44,36 EUR), Palfinger (+ 2,68 Prozent auf 22,95 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,48 Prozent auf 5,79 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-13,25 Prozent auf 0,66 EUR), Lenzing (-6,91 Prozent auf 35,70 EUR), Marinomed Biotech (-1,87 Prozent auf 36,70 EUR), Polytec (-1,38 Prozent auf 3,94 EUR) und UBM Development (-0,98 Prozent auf 20,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 542 499 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,592 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

