Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger beibehalten. Der zuständige Analyst Lasse Stueben hat auch das Kursziel von 45,0 Euro bekräftigt.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals entsprachen den Erwartungen des Berenberg-Analysten. Stueben gehe davon aus, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen und der Konzern von verbesserten Auftragseingängen profitieren wird. Der Konzern platzierte Anfang der Woche 7,5 Prozent seiner eigenen Aktien und erzielte damit einen Bruttoerlös von rund 100 Mio. Euro. "Dies verbessert die Liquidität und ermöglicht beschleunigte Investitionen in das Servicenetz des Unternehmens, insbesondere in den USA, sowie den Ausbau des Geschäfts mit Verteidigungskunden", schreibt Lasse Stueben dazu.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 3,05 Euro für 2025, sowie 3,67 bzw. 4,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,01 Euro für 2025, sowie 1,21 bzw. 1,41 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwochnachmittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,81 Prozent bei 36,65 Euro.

