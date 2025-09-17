Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Palfinger von 40,0 auf 43,4 Euro erhöht. Der zuständige Experte Daniel Lion bekräftigte zudem die Kaufempfehlung "Buy" für die Anteilsscheine des Salzburger Kranherstellers.

Palfinger wird weiterhin mit erheblichen Abschlägen gegenüber dem großen Konkurrenten Hiab gehandelt, hieß es in der aktuellen Studie. Vergangene und geplante Investitionen zielen darauf ab, weitere Marktanteile von Hiab zu gewinnen und das Geschäft in Asien auszubauen, so die Erste Group-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 2,92 Euro für 2025, sowie 3,53 bzw. 4,55 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,10 bzw. 1,40 Euro für 2026 bzw. 2027.

An der Wiener Börse notierten Palfinger-Aktien am Mittwochvormittag mit einem Minus von 0,30 Prozent bei 35,55 Euro.

