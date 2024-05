Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent höher bei 1 798,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent fester bei 1 785,78 Punkten in den Handel, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 782,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 799,42 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,03 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 1 776,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 729,13 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wurde der ATX Prime auf 1 610,57 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,90 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 802,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,69 Prozent auf 45,05 EUR), Verbund (+ 2,65 Prozent auf 73,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,46 Prozent auf 8,34 EUR), BAWAG (+ 2,05 Prozent auf 57,35 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,72 Prozent auf 23,65 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-6,76 Prozent auf 17,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-5,80 Prozent auf 43,05 EUR), AT S (AT&S) (-3,74 Prozent auf 20,08 EUR), STRABAG SE (-2,38 Prozent auf 38,95 EUR) und Polytec (-1,99 Prozent auf 3,45 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 348 384 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 24,875 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 2,78 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

