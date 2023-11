Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI am Mittwochmittag steigen

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,15 Prozent fester bei 1 630,19 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,363 Prozent fester bei 1 633,59 Punkten, nach 1 627,68 Punkten am Vortag.

Bei 1 628,33 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 637,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 714,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 789,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, lag der SLI noch bei 1 625,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,03 Prozent nach unten. 1 810,36 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 23,98 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 21,50 CHF), Swiss Re (+ 1,14 Prozent auf 100,25 CHF), Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 435,00 CHF) und Nestlé (+ 0,83 Prozent auf 98,87 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Straumann (-3,32 Prozent auf 103,40 CHF), Sika (-1,34 Prozent auf 214,00 CHF), Lonza (-0,82 Prozent auf 314,20 CHF), SGS SA (-0,76 Prozent auf 73,42 CHF) und Schindler (-0,74 Prozent auf 181,85 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 888 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 263,256 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Mit 6,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at