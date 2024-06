Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit Kursplus

Am Dienstag geht es im SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 12 033,07 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,288 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 12 005,64 Punkte an der Kurstafel, nach 12 007,04 Punkten am Vortag.

Bei 12 064,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 967,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der SMI bei 11 272,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, bewegte sich der SMI bei 11 477,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SMI mit 11 443,35 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,72 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 086,27 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,80 Prozent auf 260,30 CHF), Lonza (+ 1,57 Prozent auf 492,40 CHF), Nestlé (+ 1,26 Prozent auf 97,68 CHF), Richemont (+ 0,90 Prozent auf 144,95 CHF) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 234,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-1,58 Prozent auf 28,01 CHF), Swiss Re (-0,92 Prozent auf 112,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,78 Prozent auf 49,40 CHF), Zurich Insurance (-0,53 Prozent auf 471,50 CHF) und Geberit (-0,36 Prozent auf 550,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 504 344 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,787 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

