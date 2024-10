Aufschläge in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone

Am Montag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,31 Prozent höher bei 12 034,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,416 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 12 033,69 Punkte an der Kurstafel, nach 11 997,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 031,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 049,01 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Wert von 11 908,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SMI auf 12 006,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 10 837,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,73 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 1,49 Prozent auf 132,80 CHF), UBS (+ 1,14 Prozent auf 26,71 CHF), Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 84,14 CHF), Holcim (+ 0,41 Prozent auf 82,64 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 511,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-1,26 Prozent auf 113,40 CHF), Lonza (-0,53 Prozent auf 522,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 223,70 CHF), Novartis (-0,08 Prozent auf 97,63 CHF) und Givaudan (-0,07 Prozent auf 4 431,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 332 188 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 228,556 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,46 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

