Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

So bewegt sich der SLI am vierten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 1,17 Prozent auf 1 973,76 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 967,75 Zählern und damit 0,865 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 950,87 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 960,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 977,81 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2024, stand der SLI noch bei 1 991,70 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Stand von 1 949,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 733,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 6,45 Prozent auf 0,95 CHF), VAT (+ 3,99 Prozent auf 420,00 CHF), Sika (+ 3,81 Prozent auf 278,00 CHF), Partners Group (+ 3,02 Prozent auf 1 228,50 CHF) und Swatch (I) (+ 2,77 Prozent auf 157,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (-1,00 Prozent auf 544,00 CHF), SGS SA (-0,44 Prozent auf 95,12 CHF), Kühne + Nagel International (-0,21 Prozent auf 243,20 CHF), Sandoz (-0,20 Prozent auf 34,71 CHF) und Roche (-0,04 Prozent auf 268,30 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 471 939 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 235,786 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Mit 5,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

