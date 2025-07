SPI aktuell: SPI schlussendlich mit Gewinnen

Der SPI zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Der SPI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 1,03 Prozent auf 16 851,98 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,136 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,453 Prozent auf 16 755,63 Punkte an der Kurstafel, nach 16 679,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 753,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 851,98 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,56 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 10.06.2025, mit 17 040,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, stand der SPI noch bei 15 062,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2024, wurde der SPI mit 16 168,62 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,59 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 386,61 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 16,04 Prozent auf 49,20 CHF), Forbo International (+ 7,65 Prozent auf 915,00 CHF), Schweiter Technologies (+ 6,33 Prozent auf 420,00 CHF), Orior (+ 5,31 Prozent auf 13,10 CHF) und Komax (+ 5,24 Prozent auf 104,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Barry Callebaut (-13,38 Prozent auf 825,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,34 Prozent auf 1,54 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,71 Prozent auf 0,24 CHF), SoftwareONE (-4,29 Prozent auf 7,48 CHF) und ASMALLWORLD (-3,57 Prozent auf 1,08 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 129 916 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,523 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die BB Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at