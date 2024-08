Aufschläge in Zürich: SPI fester

Am Freitag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 15 778,88 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,128 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent höher bei 15 756,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 740,59 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 866,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 756,51 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,79 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der SPI mit 16 033,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, einen Wert von 15 477,38 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Wert von 14 629,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,30 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 51,85 Prozent auf 0,12 CHF), Curatis (+ 9,61 Prozent auf 6,16 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,67 Prozent auf 1,44 CHF), Private Equity (+ 5,97 Prozent auf 71,00 CHF) und Orascom Development (+ 4,99 Prozent auf 4,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-7,66 Prozent auf 0,39 CHF), HOCHDORF (-4,61 Prozent auf 7,04 CHF), Evolva (-4,06 Prozent auf 0,90 CHF), Schweizerische Nationalbank (-3,90 Prozent auf 3 700,00 CHF) und Banque Cantonale de Geneve (-3,78 Prozent auf 280,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 309 184 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 250,049 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

