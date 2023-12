Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent im Plus bei 14 565,57 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,957 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 14 550,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 546,10 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 550,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 565,57 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,811 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.11.2023, stand der SPI bei 13 899,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der SPI bei 14 432,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 206,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 3,71 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Relief Therapeutics (+ 5,29 Prozent auf 1,95 CHF), V-Zug (+ 4,24 Prozent auf 68,80 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,33 Prozent auf 0,07 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,23 Prozent auf 504,00 CHF) und VP Bank (+ 2,09 Prozent auf 87,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Molecular Partners (-2,30 Prozent auf 3,62 CHF), Addex Therapeutics (-2,22 Prozent auf 0,04 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,11 Prozent auf 10,22 CHF) und ONE swiss bank (-2,01 Prozent auf 2,92 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 7 345 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 271,333 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

In diesem Jahr hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at