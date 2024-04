Aufschläge in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,38 Prozent fester bei 15 231,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,908 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,371 Prozent fester bei 15 230,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 174,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 223,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 231,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,398 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 15 219,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wurde der SPI auf 14 652,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, betrug der SPI-Kurs 14 648,06 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,54 Prozent nach oben. Bei 15 480,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 14,49 Prozent auf 0,06 CHF), Barry Callebaut (+ 7,07 Prozent auf 1 317,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,34 Prozent auf 0,22 CHF), GAM (+ 4,00 Prozent auf 0,26 CHF) und Sulzer (+ 2,39 Prozent auf 111,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ObsEva (-19,35 Prozent auf 0,01 CHF), mobilezone (-4,77 Prozent auf 13,96 CHF), Relief Therapeutics (-4,14 Prozent auf 1,28 CHF), Idorsia (-2,61 Prozent auf 2,54 CHF) und VZ (-2,22 Prozent auf 105,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 602 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 248,881 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

