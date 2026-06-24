24.06.2026 12:02:39

AUKTION/Multi-Isin-Anleihen aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende sogenannte Mulit-Isin-Anleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern bei den 2047 fälligen Papieren die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere vom 17. Juni 2026. Die 2037 fälligen Titel wurden zuletzt am 7. April 2023 aufgestockt.

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Emission 4,00%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Januar 2037

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,548 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 886 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,7

Durchschnittsrend. 2,96%

Wertstellung 26. Juni 2026

Emission 3,40%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,120 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 896 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,2)

Durchschnittsrend. 3,38% (3,40%)

Wertstellung 26. Juni 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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