Aurora Cannabis Aktie
WKN DE: A4ZZ0W / ISIN: CA05156X8504
|Zahlen verkündet
|
05.11.2025 20:58:06
Aurora Cannabis-Aktie dreht trotzdem ins Minus: Umsatz zieht an
Im zweiten Geschäftsviertel 2026 verbuchte Aurora Cannabis einen Gesamtumsatz in Höhe von 90,4 Millionen CAD nach 81,1 Millionen CAD im Vorjahr. Der Umsatzanstieg um 11 Prozent resultierte vor allem aus einem Zuwachs von 15 Prozent im internationalen Geschäft mit medizinischem Cannabis sowie einem Anstieg von 34 Prozent im Segment Pflanzenvermehrung, wurde jedoch durch rückläufige Quartalserlöse im Bereich Verbrauchercannabis leicht abgeschwächt, wie das Unternehmen erklärt.
Die bereinigte Bruttomarge vor Neubewertungseffekten belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 61 Prozent, nach 54 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Bruttogewinn vor Neubewertungseffekten erhöhte sich auf 51,8 Millionen CAD gegenüber 42,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal - ein Anstieg um 22 Prozent.
Anleger blicken nun gespannt auf die Kursentwicklung der Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ: Hier geht es zeitweise um 3,30 Prozent nach unten auf 4,39 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
