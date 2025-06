Aus Pennystock wird Highflyer: Clara Technologies-Aktie begeistert mit KI- und Quantenfantasie

Der kanadische Softwarehersteller Clara Technologies rückt zunehmend in den Anlegerfokus. Doch was treibt den Aktienkurs des Unternehmens?

• Clara Technologies-Aktie explodiert• Mit "Sales Buddi" will Clara den Vertrieb revolutionieren• Neuer CEO und Aktienoptionen für Führungskräfte

Das hierzulande noch wenig bekannte Unternehmen Clara Technologies hat an der Heimatbörse in Kanada zuletzt überaus positiv performt. Allein am vergangenen Freitag gewann die Aktie 8,82 Prozent auf 5,55 CAD - auf Monatssicht haben Anleger damit einen satten Gewinn von 158 Prozent in ihren Depots. Wer bereits zum Jahresstart investiert war, dürfte triumphieren: Seit Januar legte die Clara Technologies-Aktie fulminante 2.120 Prozent zu, und hat ihr Pennystock-Dasein das gerade erst rund sechs Monate her ist, damit weit hinter sich gelassen.

Software-Unternehmen mit KI-Fokus

Dabei profitiert Clara insbesondere von dem aktuellen KI- und Quantencomputer-Hype. Das Unternehmen hat einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, heißt es in einer Investorenpräsentation aus dem Monat Juni 2025. Clara integriert Quanten-gestützte Algorithmen mit fortschrittlicher KI und sieht sich selbst in diesem Bereich als "innovativen Vorreiter - bereit, die Zukunft der digitalen Vertriebstransformation anzuführen".

Konkret bietet Clara Technologies IT-Software sowie professionelle Dienstleistungen für den Verkauf von Produkten an. Mit dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" soll intelligenter Vertrieb dank fortschrittlicher KI möglich sein, verspricht Clara. Die Software solle sich nicht nur den Stärken und Schwächen jedes Vertriebsmitarbeiters anpassen und maßgeschneidertes Coaching anbieten, zudem werde jeder Vertriebsmitarbeiter zum Leistungsträger, indem die vergangenen Leistungen, Gespräche und Marktdaten analysiert werden, wobei "Sales Buddi" als Echtzeit-Copilot agiere. "Mithilfe von Quantum-gestützter Analyse geht Buddi über reaktives Coaching hinaus und liefert prädiktive Erkenntnisse - was man sagen sollte, wann man es sagen sollte und wie man die Konkurrenz in jeder Interaktion aussticht", erklärt das Unternehmen weiter.

Starker Markt im Blick

Clara Technologies nimmt also den globalen Vertriebsmarkt in den Fokus, wo das Unternehmen einen wachsenden Bedarf an KI-gestützten Tools zur Effizienzsteigerung ausgemacht hat. Die Kanadier positionieren sich dabei eigenen Angaben zufolge als "First Mover mit Quanten-KI-Vorsprung" und machen somit eine Anwendung im Bereich der beiden Trendthemen des aktuellen Jahres, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing, zum Mittelpunkt ihres Geschäftsmodells.

CEO-Wechsel erst kürzlich erfolgt

Um dieses Ziel zu erreichen und sich als wichtiger Player auf dem Markt für Vertriebssoftware zu etablieren, hat Clara Computing erst kürzlich einen Chefwechsel vollzogen. In der vergangenen Woche wurde Jonah Hicks zum Chief Executive Officer ernannt, er tritt damit die Nachfolge von Oleksandr Havrylov an. Für Mitglieder der Führungsebene gab es unlängst ebenfalls positive Nachrichten: Ihnen wurden Aktienoptionen von insgesamt 1.500.000 zu einem Ausübungspreis von 4,24 US-Dollar gemäß dem bereits angekündigten 10 Prozent-Rolling-Stock-Option-Plan gewährt.



Redaktion finanzen.at