Rückenwind durch Großauftrag - doch Droneshield-Aktie gibt Gewinne wieder ab

• Droneshield-Aktie gibt trotz positiver Auftragslage nach• Neuer Millionenauftrag aus Lateinamerika stärkt das operative Geschäft• Großaktionär Regal Funds Management reduziert seine Beteiligung leicht

Rund 200 Prozent hat die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten Droneshield an der Börse in Sydney seit Jahresstart zugelegt. Zum Wochenstart schnaufen Anleger jedoch zunächst durch und nehmen Gewinne mit: Am Montag geht es für den Anteilsschein des Unternehmens um 4,20 Prozent auf 2,280 AUD abwärts.

Auftragslage bleibt robust

Dabei gibt es das Geschäft betreffend weiter positive Nachrichten: Nachdem Droneshield in der vergangenen Woche den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte vermeldet hatte, gibt es einen weiteren Auftraggeber. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, kam eine weitere 9,5 Millionen Dollar-Order aus Lateinamerika. Im dritten und vierten Quartal soll Droneshield an einen lateinamerikanischen Kunden tragbare und mobile Drohnenabwehrsysteme liefern. Es handelt sich dabei offenbar um einen Folgeauftrag: Droneshield habe von diesem Wiederverkäufer bereits zwei Einzelverträge für diesen Verteidigungskunden im Dezember 2024 und Januar 2025 im Gesamtwert von rund 10,8 Millionen Dollar erhalten, hieß es in der Pressemitteilung.

Oleg Vornik, CEO von Droneshield, kommentierte die neue Order mit den Worten: "Im Jahr 2025 hat Droneshield erfolgreich Produkte, Fähigkeiten und Schulungen auf den lateinamerikanischen Markt gebracht. Mit einem umfangreichen Auftragsbestand, der sich über mehrere Länder und Kunden erstreckt, erwartet Droneshield im Jahr 2025 weitere Entwicklungen in dieser Region".

Änderungen in der Aktionärszusammensetzung

Darüber hinaus verkündete Droneshield auch, dass es zu Anpassungen einer Beteiligung eines Großaktionärs gekommen ist. Demnach hat der Haupteigentümer, Regal Funds Management, seinen Stimmrechtsanteil von 8,37 Prozent auf 7,15 Prozent reduziert. Diese Änderung der Haupteigentümerschaft könnte sich auf die Aktionärsdynamik von Droneshield auswirken und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens beeinflussen, kommentiert TipRanks die jüngsten Ereignisse.



Redaktion finanzen.at