Clara Technologies Aktie

WKN DE: A3E4MS / ISIN: CA17989L1022

Finanzbericht 30.09.2025 10:44:43

Clara Technologies-Aktie unter Beobachtung: Rückläufiger Jahresumsatz

Clara Technologies-Aktie unter Beobachtung: Rückläufiger Jahresumsatz

Der KI-Aufsteiger Clara Technologies hat am Montag seine Bilanz präsentiert. So hat der Konzern abgeschnitten.

• Jahresabschluss zum 31. Mai 2025 vorgelegt
• Umsatzrückgang im Blick
• Optimismus bleibt - strategische Neuausrichtung

Clara Technologies kämpft mit Umsatzrückgang

Zum Wochenauftakt hat Clara Technologies seine lang erwarteten Zahlen vorgelegt. Im Geschäftsjahr 2024/2025 verzeichnete das Unternehmen demnach einen Nettoverlust von 139.848 CAD gegenüber einem Nettoverlust von 241.072 CAD im gleichen Zeitraum 2024. Dieser Rückgang sei insbesondere auf einen Anstieg der sonstigen Erträge aufgrund des Erlasses von Darlehen an verbundene Unternehmen zurückzuführen, wie Clara Technologies anmerkte. Der Verlust je Aktie betrug 0,01 CAD nach 0,03 CAD im Vorjahr. Der Gesamtumsatz sank daneben um rund 27,5 Prozent auf 25.037 CAD verglichen mit 34.534 CAD im Geschäftsjahr, das im Mai 2024 endete. Die Liquiditätssituation bleibt somit weiterhin angespannt. Wie Clara Technologies weiter mitteilte, werde das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich etwa 800.000 CAD an Finanzmitteln benötigen, um den Betrieb fortführen zu können.

Strategische Neuausrichtung

Trotz der finanziellen Herausforderungen verfolgt Clara Technologies eine strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen hat im Juli dieses Jahres die App "Sales Buddi" auf den Markt gebracht und plant, diese durch eine mehrphasige Marketingstrategie weiter zu etablieren. Zudem wurde ein 14-monatiger Entwicklungsvertrag mit einer australischen Softwarefirma unterzeichnet, um die Plattform weiterzuentwickeln.

Clara Technologies-Aktie mit starker Performance

An der kanadischen Börse zeigt sich die Clara Technologies-Aktie weiterhin robust. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier um fulminante 520 Prozent verteuert. Am gestrigen Montag ging es bis Handelsende erneut um 8,39 Prozent nach oben auf 1,55 CAD.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock

